Dalle bocce alla scherma, la nuova casa del Sebino

"Scherma Sebino", realtà sportiva attiva nell’Ovest bresciano e sul lago di Iseo con i suoi 50 atleti, ha una nuova grande e prestigiosa sede a Paderno Franciacorta, che va ad affiancarsi a quella storica di Costa Volpino. La società con animo bresciano e bergamasco ha realizzato i propri spazi nell’"ex bocciodromo" del centro sportivo Calvesi, che ora vedrà, per i giovani padernesi e non solo, l’occasione d’affiancare a calcio, basket, pallavolo e tiro con l’arco anche la scherma. La nuova sede fungerà al contempo da prezioso e pratico luogo di partecipazione alla disciplina per i tanti sportivi, estimatori e amici di Scherma Sebino in tutta la provincia. "La riconversione dell’"ex-bocciodromo" a sala schermistica si è dimostrato un percorso condiviso e partecipato dall’Amministrazione comunale, che ha riconosciuto nel progetto un’opportunità a valore aggiunto per la comunità locale, giovani e giovanissimi in particolare – spiega il presidente Gaetano Soncini -Scherma Sebino è da sempre promotrice degli innumerevoli vantaggi offerti dallo sport in termini di salute e benessere psicofisico, ma anche educativi, valoriali, di condivisione. Per questo è di primaria importanza nella sua missione la diffusione di cultura e meriti della scherma a livello locale e sovralocale. Il tutto senza dimenticare la pratica agonistica, le attività di promozione, di collaborazione con le scuole e i progetti d’inclusione sociale". La nuova sala, patrocinata da Federazione Italiana Scherma e Comitato Regionale F.I.S. Lombardia, grazie alla vicinanza alle principali arterie stradali-autostradali, ambisce a diventare punto di riferimento in ambito regionale e nazionale, riversando dunque sul territorio anche vantaggi in termini di richiamo, valorizzazione, coinvolgimento, visibilità. Oltre ai corsi, il nuovo centro ospiterà infatti competizioni di tenore regionale e nazionale, portando atleti, famiglie, conoscenti ed estimatori a frequentare e apprezzare i comuni locali, non ultimo con positive ricadute per l’indotto ricettivo e commerciale.

Mi. Pr.