Dall’autonomia al trasporto pubblico. La Festa dell’Unità attraversa la valle

La Festa dell’Unità in provincia di Sondrio quest’anno si fa in quattro. Comincia oggi Sondrio, poi toccherà a Morbegno lunedì e, a seguire, a Chiavenna giovedì e a Bianzone venerdì. Sanità, autonomia differenziata (nella fattispecie "perché quella di Calderoli fa male al Nord"), trasporto ferroviario regionale (l’esortazione "cambiamo marcia" completa significativamente il titolo), lavoro e transizione ecologica i temi forti che saranno approfonditi nel corso dei quattro appuntamenti, per i quali sono attesi, oltre ad esponenti del PD provinciale, anche numerosi ospiti da fuori. Da segnalare, poi, che gli incontri di oggi a Sondrio che aprono la serie itinerante vedono per la prima volta la Festa dell’Unità in una piazza del capoluogo: quella intitolata a Teresina Tua Quadrio, alla Garberia. Attesi oggi dopo le 18 il senatore Alessandro Alfieri, responsabile nazionale PD Riforme e PNNR e l’ex sindaco di Bergamo, ora parlamentare europeo PD Giorgio Gori. Gli incontri sono aperti a tutti e per ognuno dei quattro, nel miglior spirito delle Feste dell’unità, previste altrettante cene a base di prodotti tipici locali, con uno slogan che già contiene l’obiettivo: "una festa per cambiare, l’alternativa è possibile". S.B.