Dal punk al folk-metal. La super festa di Morborock

MORBEGNO (Sondrio)Appuntamento con Morborock, il free festival organizzato da Lokazione Aps e patrocinato dal Comune di Morbegno, venerdì 23 e sabato 24 alla Colonia Fluviale. Con una "super festa – assicura il presidente di Lokazione Aps Marco Passerini – anche perché sono i supereroi il tema scelto per questo 2025".

"Dietro a Morborock c’è tanto lavoro organizzativo e portato avanti da un gruppo ristretto di persone nel corso dell’anno – continua –. Tuttavia, senza la schiera di volontari, sono stati circa 170 nel 2024, durante la settimana del Festival, l’evento non potrebbe esistere. Loro sono i nostri veri supereroi". Su un palcoscenico ancora più imponente rispetto alle passate edizioni, come di consueto la musica rock di qualità sarà la protagonista assoluta.

Grandi big di quest’anno i Folkstone (nella foto), band folk-metal originaria di Bergamo con all’attivo centinaia di live in tutta Europa, che si contraddistingue per la miscela esplosiva tra strumenti antichi quali cornamuse, arpa, flauti, bouzuki e ghironda con una granitica base rock/metal. L’appuntamento è per sabato. Tra gli artisti più attesi, venerdì anche i Meganoidi, storica band del panorama punk rock nazionale. Per il programma dettagliato e tutte le informazioni sulle iniziative collaterali www.morborock.it.

Sara Baldini