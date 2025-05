Arriva il Giro d’Italia 2025: "Per Bormio sarà uno spot"

La città si veste di rosa per un’altra tappa del Giro d’Italia. Dopo il successo della tappa dell’anno scorso a Livigno, con l’arrivo al Mottolino che ha fatto registrare ascolti record, la corsa rosa torna in Valtellina con la tappa numero 17, quella odierna che partirà da San Michele all’Adige e arriverà nel pomeriggio a Bormio, con un dislivello di 3.800 metri. Una tappa tosta, che permetterà ai girini di dare spettacolo.

Dietro le quinte c’è come al solito Gigi Negri, il trait d’union tra la Valtellina e la corsa rosa nonché promotore del cicloturismo in provincia di Sondrio. Ma come è nata l’idea di un arrivo di tappa a Bormio? "La tappa è nata al momento dell’assegnazione delle Olimpiadi a Milano Cortina 2026, con Bormio e Livigno designate località atte a ospitare alcune gare. E così si è deciso di inserire un arrivo di tappa a Livigno e, l’anno dopo, a Bormio. L’anno scorso la tappa del Mottolino è stata uno spot per il ciclismo globale, e sono certo che lo sarà anche quest’anno. Si era pensato a un passaggio o addirittura a un arrivo al Passo dello Stelvio per celebrarne i 200 anni ma poi si è optato per l’arrivo a Bormio, visto che al Passo in primavera, spesso e volentieri, c’è ancora neve e si sarebbe rischiato di dover cambiare in corsa il percorso".

Bormio ha lavorato benissimo. "Sono stati bravissimi a organizzare per oggi tante iniziative e a vestirsi veramente di rosa. Un plauso alla multiservizi di Bormio, alla direttrice Veronica Mazzola e al suo staff. Nell’Alta Valle da giorni c’è un brulicare di cicloamatori. Voglio ricordare che oggi ci sarà anche la tappa del Giro E, con partenza a Tirano e arrivo a Bormio dopo aver scalato il Mortirolo da Mazzo, molto importante perché in questa competizione riservata alle e-bike ci sono tanti personaggi famosi". Domani partenza da Morbegno: "Hanno lavorato bene – promuove Negri – organizzando anche una settimana ricca di eventi proprio in occasione della partenza della tappa del Giro. E sabato chiuderà il Passo San Marco per una giornata inserita nella Enjoy Stelvio Valtellina. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa sarà una grande stagione per il cicloturismo in provincia di Sondrio".