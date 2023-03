“Custodiscimi“ Duemila piante date in adozione

Sono 2.500 i cittadini che hanno aderito a Custodiscimi, l’iniziativa congiunta di Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia, e che sabato 25 marzo si sono recati nei punti di ritiro per prendere in affido temporaneo la piantina per la quale si erano prenotati. Le piantine distribuite sono bagolaro, biancospino, carpino bianco, ciliegio canino, olmo bianco, pado, salice rosso o sanguinello.

Per la seconda edizione di “Custodiscimi“ è stato registrato un grande interesse anche da parte di nuovi partecipanti: circa il 77% degli aderenti corrisponde a nuovi custodi. Si prenderanno cura delle piccole piante per i prossimi mesi fino ad ottobre, grazie ai consigli degli agronomi ed esperti di Forestami.