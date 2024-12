Cultura, natura e cibo. Torna l’Alps Festival a celebrare Morbegno

Tutto pronto per l’inaugurazione del Morbegno Alps Festival, evento che celebra la bellezza e l’autenticità di Morbegno Città ideale Porta delle Alpi. Da domani a domenica la cittadina sarà il cuore pulsante di una kermesse che unisce cultura, natura, enogastronomia e intrattenimento con un variegato calendario di iniziative. La data dell’inaugurazione non è casuale: l’11 dicembre ricorre la Giornata internazionale della montagna. Previste alle 17 al Museo civico l’apertura della mostra “Terra Glacialis. I ghiacciai della Lombardia: un patrimonio minacciato dalla crisi climatica“ a cura del Servizio glaciologo lombardo (visitabile sino al 16 marzo) e una conferenza condotta dal glaciologo Riccardo Scotti. Il via ufficiale al Festival avverrà invece alle 20.30 all’Auditorium di Sant’Antonio. Sarà rappresentato lo spettacolo Vertigo scritto da Enrico Camanni, che parla di vertigine come la intendeva il famoso scrittore e drammaturgo Milan Kundera, "qualcosa di diverso dalla paura di cadere": il pubblico presente scoprirà di che si tratta. "Vogliamo che il Morbegno Alps Festival diventi un appuntamento imperdibile di questo periodo" dice il vicesindaco Anna Gusmeroli.

S.B.