Cremona, Varese, Trento e Cantù. A Livigno sfide tra i big del basket

A Livigno sbarca il pallone a spicchi: nel piccolo Tibet è tempo di Valtellina Summer League. In una località ad alta vocazione sportiva qual è Livigno, ormai patria di un po’ tutti gli sport outdoor e indoor grazie anche a strutture all’avanguardia e al centro Coni di Aquagranda, arriva anche il basket professionistico. Stasera prende il via la settimana del grande basket griffato Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportiva promossa da Apf Valtellina che ha quale scopo quello di implementare i numeri del turismo in provincia di Sondrio attraverso l’organizzazione di camp e di partite e tornei di basket e volley di altissimo livello. Livigno per la prima volta organizza una serie di partite amichevoli tra squadre professionistiche. Stasera alle 18 al Pala Teola di Livigno si affronteranno la Pallacanestro Varese, squadra tra le più blasonate del panorama italiano, del coach argentino Herman Mandole, di Nico Mannion e dei nuovi acquisti Hands e Harris, team che punta a un posto nei playoff, e l’Aquila Basket Trento di coach Paolo Galbiati, di Toto Forray, Ellis e Ford e dei tanti giovani. Venerdì, sempre alle 18, sul parquet livignasco del Pala Teola palla a due tra la Vanoli Cremona di coach Demis Cavina, di capitan Lacey, Eboua, Poser e Conti e l’ambiziosa Pallacanestro Cantù di coach Nicola Brienza, di Andrea De Nicolao, Baldi Rossi, Burns, che punta dritto al ritorno in serie A1. La tre giorni livignasca terminerà sabato con il match tra la Pallacanestro Cantù e l’Aquila Basket Trento.

A Sondrio domenica il gran finale che avrà come palcoscenico il PalaScieghi Pini e che vedrà in campo alle 18 la Pallacanestro Varese e la Vanoli Cremona. Domenica termina la sessione dedicata al basket e la prossima settimana incomincia quella del volley. Dal 12 settembre in Valchiavenna, a Chiesa in Valmalenco, a Caspoggio, ad Aprica, a Sondrio e a Chiuro si alleneranno 8 squadre professionistiche, 4 di A1 e 4 di A2 che si affronteranno poi in alcuni allenamenti congiunti. Il momento clou del volley sarà sabato 14 e domenica 15 settembre quando al PalaScieghi Pini andrà in scena il torneo internazionale Città di Sondrio con la partecipazione di Volley Bergamo 1991, Uyba Busto Arsizio, le francesi del Mulhouse Alsace e le tedesche di Potsdam. Info e ticket per basket e volley: www.valtellinasummerlegue.it