“Costruiamo il futuro” . L’aiuto è al terzo settore

SONDRIO

Il premio Costruiamo il Futuro torna a Sondrio per celebrare la sua quarta edizione. L’obiettivo di questa iniziativa benefica è supportare in modo concreto, attraverso la consegna di contributi sotto forma di assegni e fornitura di materiali e attrezzature, il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si impegnano sul territorio in ambito sociale, culturale, ambientale e sportivo per favorire integrazione, inclusione e assistenza.

La Fondazione Costruiamo il Futuro, attraverso questo premio, cerca dunque di creare un ponte tra le organizzazioni che desiderano rendersi utili mettendo a disposizione fondi, come Edison, e le associazioni locali di dimensioni ristrette che solitamente faticano a entrare nei tradizionali circuiti di solidarietà. Finora, tra la Brianza, Milano, Bergamo, Valtellina e Valcamonica, sono stati distribuiti oltre 1,5 milioni di euro a 890 associazioni. Al premio possono partecipare tutti gli enti del terzo settore, come le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti in ambito sociale, assistenziale, culturale, ambientale e sportivo. L’unica condizione è che abbiano sede operativa nell’area della provincia di Sondrio. Per essere premiati è necessario partecipare al bando pubblicato sul sito costruiamoilfuturo.it, all’interno della sezione "IscrivitiPremio Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna".