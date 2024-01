“Costruiamo gentilezza nello sport“ a Maria Luisa Gatti

È andato a Maria Luisa Garatti il premio nazionale “Costruiamo gentilezza nello sport“. Professione avvocato, Garatti è affetta da sclerosi multipla da diciassette anni, ma proprio attraverso lo sport ha trovato il modo per convivere con la malattia, diventando una maratoneta con ben quindici maratone all’attivo, oltre che atleta paralimpica nella sua categoria t38 conquistando vari titoli, tra cui quello di campionessa italiana della dieci chilometri paralimpica.

Garatti è anche presidente dell’Asd “Se Vuoi Puoi“, coorganizzatrice del progetto Insuperabile (la staffetta dell’inclusione) e consigliere e atleta della asd Rosa Running team che da quest’anno vanta anche la sezione paralimpica.

Il premio è stato consegnato nella sala della Provincia di Brescia dall’Ambasciatrice di Gentilezza bresciana Silvia Sardi, giornalista e manager sportiva bresciana e da Gaia Simonetti giornalista sportiva fiorentina, ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza ed ideatrice del premio. Ideato dal Gruppo Giornalisti Sportivi Toscana e dall’Associazione Cor et Amor, il premio ha preso ispirazione dal gesto del cuore di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, che nel marzo 2022 ha accolto e ospitato una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra. In Broletto, per la consegna del premio, erano presenti anche il consigliere Alberto Bertagna ed il sottosegretario allo Sport ed alle Politiche Giovanili di Regione Lombardia Lara Magoni.

Federica Pacella