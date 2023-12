Cosio Valtellino, Martino Cazzola trovato morto: era scomparso da due giorni

Cosio Valtellino (Sondrio), 3 dicembre 2023 - L'uomo scomparso da venerdì in Valtellina, Martino Cazzola, 54 anni, è stato trovato morto oggi – domenica 3 dicembre – intorno alle 11.30 non lontano dalla sua abitazione di Cosio Valtellino, dove risiedeva con l'anziana madre che accudiva.

L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe morto per annegamento in un corso d'acqua scandagliato nuovamente dai sub dei Vigili del fuoco dopo che ieri l'elicottero della Guardia di finanza aveva rinvenuto non lontano da lì il suo cellulare e un giubbotto.

Saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire le esatte cause del decesso dell'operaio, in particolare per capire se sia trattato di una disgrazia o di un gesto disperato del valtellinese le cui ricerche erano riprese stamattina.