Morbegno, allarme per la scomparsa di un 54enne. Ricerche in corso

Morbegno, 1 dicembre 2023 - Momenti di angoscia nella serata di oggi, venerdì 1 dicembre, per alcune famiglie della zona di Morbegno. La Prefettura di Sondrio ha attivato il protocollo provinciale per le ricerche di un uomo di 54 anni. Stamattina è uscito di casa, a piedi, ma all'ora di pranzo, contrariamente a quanto previsto, non è rincasato.

I familiari hanno subito presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della caserma di Morbegno perché non si spiegano assolutamente il mancato rientro del congiunto che vive con la madre molto anziana di cui è solito prendersi cura a tempo pieno quando non si reca al lavoro, come in questi giorni d'assenza per un infortunio.

In serata sono entrate in azione, nella zona di Cosio Valtellino, le prime squadre dei Vigili del fuoco, i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione, Stazione di Morbegno. Ma al momento non si hanno notizie dell'uomo. Non si esclude che possa essere stato colpito da un malore mentre si trovava fuori casa.