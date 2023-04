Cortisonici numero venti Il Festival parla finlandese

Venti candeline per Cortisonici: il festival varesino dedicato ai cortometraggi festeggia con un gran galà, film da tutto il mondo e visioni infernali scorrette. Dal 14 al 22 aprile la città giardino ospiterà l’edizione numero 20 di una manifestazione diventata negli anni un appuntamento di rilievo internazionale. Lo conferma la presenza di proposte provenienti da 15 paesi diversi tra le 22 opere finaliste del concorso. Pellicole, scelte tra le oltre 3.500 pervenute alla segreteria, che arrivano da Canada, Corea del Sud, Francia, Grecia, Iran, Italia, Libano, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e per la prima volta, Sudafrica, Lituania e Turchia.

Le serate dedicate al concorso saranno le ultime tre: giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 aprile, al Cinema Nuovo. Internazionale anche la giuria tecnica, che quest’anno è totalmente finlandese ed è composta dai membri della Film Society dell’Università di Helsinki: porteranno uno sguardo giovane e sicuramente attento alle esplorazioni del cinema emergente contemporaneo. Si parte già venerdì 14 aprile con il Gran Galà al Cinema Nuovo, dove il pubblico in sala potrà vedere e premiare i corti scelti tra una selezione dei film più belli proiettati nel corso dei vent’anni di Cortisonici. Al concorso si affianca la sezione estrema, "Inferno", che proporrà giovedì 20 aprile la proiezione di "Mad Heidi", commedia horror svizzera che ha fatto parlare di sé per le sue scene violente e gore, mixate con momenti di comicità e ironia. Un film politicamente scorretto, tanto da vietarne il merchandising nella Confederazione Elvetica. Nell’edizione 2023 ci sarà anche il ritorno di Cortisonici Ragazzi, sezione dedicata ai lavori degli under 20: i cortometraggi, arrivati da tutta Italia, hanno superato la trentina, coinvolgendo i giovani registi dagli 11 ai 19 anni, sia attraverso progetti scolastici che extra scolastici. L.C.