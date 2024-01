Corsi di formazione . La Cisl guarda al Senegal

SONDRIO

La Cisl - guidata da Davide Fumagalli - guarda fuori dai confini provinciali per un importante progetto internazionale con al centro la formazione.

La prossima settimana, il segretario generale Fumagalli con il segretario generale della Fnp Sondrio, Sergio Marcelli, ed il presidente del Anolf Sondrio Cheikh Mbacke Lo si recheranno a Dakar, in Senegal, per una prima ricognizione in uno dei Paesi africani più importanti per quanto riguarda il fenomeno migratorio in Europa: proprio da lì, infatti, ha iniziato il proprio viaggio la metà dei 6.618 migranti morti o scomparsi nel 2023 mentre cercavano di raggiungere il nostro continente entrando dalla Spagna (dati Ong spagnola Caminando Fronteras).

"Il primo obiettivo di questo viaggio - spiega Fumagalli – è costruire relazioni con scuole, associazioni sindacali e istituzioni locali per sondare la fattibilità del nostro progetto direttamente in loco. Queste collaborazioni saranno il punto di inizio per azioni concrete che spaziano dalla strutturazione di corsi di lingua italiana ed educazione civica per i famigliari nei casi di ricongiungimento, e per chi, attraverso i canali regolari dei flussi, è intenzionato a venire in Italia a lavorare nelle nostre aziende. Un ulteriore auspicabile sviluppo è quello di avviare corsi di formazione professionale in Senegal per accrescere le competenze tecniche specifiche necessarie al mercato del lavoro di entrambi i Paesi". In provincia di Sondrio, nel 2022 su 37.543 avviamenti (contratti attivati) ben il 25% sono stati di lavoratori di origine straniera e il 33% provenienti da fuori provincia. Carlalberto Biasini