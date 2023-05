Coppie d’oro festeggiate in Comune

Il sindaco Mirella Cerini, con la presenza del vice Cristina Borroni, ha ricevuto in veste ufficiale, le numerose coppie che nel 2023 hanno raggiunto l’importante traguardo delle nozze d’oro, di smeraldo, di diamante e di pietra (rispettivamente i 50- 55-60 e 65 anni di matrimonio). Più di sessanta coppie si sono ritrovate insieme ai loro familiari, in un clima di allegria e cordialità nel cortile di Palazzo Brambilla per la cerimonia ufficiale. Il primo cittadino, come da tradizione, ha consegnato singolarmente la pergamena con indicati i loro nomi e gli anni di vita insieme già trascorsi: "Le vostre sono storie ci ricordano il valore dell’unione e della condivisione, attraversando insieme i momenti di gioia e di dolore".