Coop Sentiero e Ghelfi ondulati crescono unite

La cooperativa sociale "Il Sentiero" e la Ghelfi Ondulati sempre più unite. Nell’area industriale di Buglio in Monte, Il Sentiero inaugura infatti il nuovo reparto "piega ed incolla" con una nuova macchina Bobst Experlfold 165. Tutto ha inizio nel 1999, un’esperienza di collaborazione tra due aziende valtellinesi: la Cooperativa Sociale Il Sentiero e Ghelfi Spa, una sintesi tra rapporto economico ed integrazione lavorativa di persone svantaggiate. Il reparto occupa una superficie utile di oltre 1.000 metri quadrati, impiega 15 lavoratori ed è attivo per più turni con l’utilizzo di 4 macchine, diversificate per dimensioni e produttività. "Tutto nasce a fine anni ’90 da un brevetto chiamato "No Crush" progettato da Ghelfi Ondulati: una soluzione innovativa di rinforzi per le scatole che a parità di prestazioni permetteva una riduzione dei costi industriali e una maggiore sostenibilità ambientale con minor consumo di materie prime – ricordano dalla società -. La produzione dei rinforzi richiedeva una forte componente di manualità e flessibilità operativa, da qui si avviò la collaborazione con Il Sentiero. Oggi le produzioni del laboratorio del cartone si sono diversificate diventando più complesse, ma l’organizzazione della cooperativa Il Sentiero è cresciuta e ha raggiunto un’efficace operatività.

Dal 1999 sono 90 le persone in situazione di svantaggio sociale che hanno realizzato un percorso di inserimento lavorativo, molte di loro sono poi divenute parte del gruppo di operai con contratto a tempo indeterminato.