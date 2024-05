Continui vandalismi al campo sportivo: "Servono telecamere"

Il campo sportivo di Triangia (frazione di Sondrio) è da anni in pessime condizioni e va dotato della giusta strumentazione per provare a fermare gli atti di vandalismo ai quali è ciclicamente sottoposto. Solo così potrebbe ritornare a splendere o quantomeno ad essere pienamente fruibile. È questo, in sintesi, quel che ha chiesto il gruppo consiliare del Partito Democratico (nella foto Michele Iannotti) attraverso un’interpellanza con richiesta di risposta in Consiglio comunale. I dem si chiedono se quelli di Triangia siano "vandalismi invincibili" o se invece si possa trovare una soluzione a questa problematica ormai annosa. Il gruppo Pd Sondrio, dopo le premesse del caso, ricorda che nella primavera del 2023 il campo è stato oggetto di "pesanti atti di vandalismo che hanno interessato gli spogliatoi (sfondamento di porte e finestre, rotture di serrature, sanitari, appendiabiti, ecc…) come da relazioni consegnate dal soggetto gestore e da sopralluoghi effettuati con i responsabili dell’Ufficio tecnico comunale". Poiché i vandali colpiscono in orari notturni, si chiede in tempi celeri di installare una lampada esterna e una telecamera per la videosorveglianza dell’area. Fulvio D’Eri