Conoscenza delle eccellenze Dop e Igp. C’è un progetto dell’Agroalimentare

Un progetto per la conoscenza delle eccellenze Dop e Igp del territorio firmato dal Distretto Agroalimentare di qualità della Valtellina e riservato alle scuole alberghiere provinciali di Sondrio e Lecco. Un percorso che si snoda tra tutti i prodotti della regione Lombardia e della provincia di Sondrio e sviluppa la conoscenza del tesoro di saperi, aromi, tradizioni e sapori che il territorio racchiude e garantisce attraverso l’utilizzo virtuoso dei marchi di qualità introdotti dalla normativa europea (DOP, IGP, STG e Agricoltura Biologica), di cui si sono fornite le chiare coordinate normative, europee-nazionali e regionali. I diversi momenti di formazione, pari a 4 ore per classe, si sono svolti nelle scuole nel periodo autunnale (ottobre - novembre) e hanno coinvolto oltre 350 studenti. Inoltre, sono stati svolti incontri di confronto con i docenti di area sulle tematiche oggetto del corso, così da implementare i percorsi e definire possibili nuove tematiche da affrontare con i ragazzi. Partendo da una parte informativa sulle etichette nell’ambito agroalimentare, si sono tenuti momenti di degustazione, dove con la collaborazione anche dei docenti di alimentazione e di indirizzo, si è proposto un approccio sensoriale più profondo, così da motivare i ragazzi a cercare di ampliare la propria capacità di analisi dei componenti organolettici. "Il progetto vede fortemente coinvolto il Distretto Agroalimentare – dice il referente del progetto, Marco Chiapparini - che da anni opera per portare esperienze vive e informazioni utili ai professionisti del futuro". F.D’E.