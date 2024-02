Conducente bus in pensione. Il trasporto degli alunni adesso rischia di saltare

VERDELLINO (Bergamo)

Un problema non nuovo e di non facile nè immediata soluzione. A causa della mancanza di autisti per i trasporti brevi necessari a portare gli alunni da casa a scuola e da scuola alla sala mensa, il Comune di Verdellino potrebbe essere costretto, dall’inizio del prossimo anno scolastico 2024-2025, ad eliminare il servizio di trasporto scolastico che, al momento, si occupa di 2 tipi di trasporti: quello, a pagamento, di una trentina di alunni di Verdellino da casa alla scuola media di Zingonia; e quello, gratuito, di un centinaio di alunni della elementare di Verdellino alla sala mensa che si trova nel plesso di Zingonia. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvano Zanoli sta lavorando per evitare questa prospettiva che, ora, è quella considerata più certa. "L’autista che svolge il servizio - spiega Zanoli - alla fine dell’anno scolastico andrà in pensione. Dalla sua azienda ci hanno fatto sapere che non hanno nessuno per sostituirlo. Allora ci siamo rivolti ad altre aziende, più di 10, ma nessuna ci ha dato la disponibilità a subentrare perchè non hanno autisti per trasporti così brevi che sono considerati antieconomici". La minore attrattività del settore è data anche dai contratti più competitivi delle aziende di trasporto commerciale, che propongono salari più alti. Il Comune non vuole arrendersi. A breve verrà indetta una manifestazione di interesse pubblica per cercare di avviare una ricerca ad ampio raggio per trovare un’azienda disposta a svolgere il servizio. Nel frattempo l’amministrazione comunale, con Ats, sta approntando un piano B: alunni delle elementari a pranzo nelle aule libere. Michele Andreucci