Condannato lo stalker . Riprese a importunare l’ex

Nel gennaio del 2020 aveva subito la prima condanna per stalking nei confronti della ex, con cui conviveva a Samolaco, un anno e 6 mesi. Ora, per fatti che risalgono al periodo precedente l’udienza preliminare per quel processo, un 69enne norvegese, residente a Bohmergarten, è stato condannato a scontare ulteriori due mesi. Secondo l’accusa l’uomo aveva avuto una relazione con una donna valchiavennasca tra la fine del 2010 e il 2013. Finita la storia e la convivenza erano iniziate le molestie, e lei nel 2015 lo aveva denunciato. Alla querela era seguito un periodo di apparente silenzio dell’imputato, che poi, ad agosto 2018 aveva ricominciato a perseguitarla con messaggi attraverso l’app Messanger, utilizzando anche diversi profili falsi. Ingiurie e minacce, anche di morte, proseguite per mesi, fino all’aprile 2019, in concomitanza con l’udienza preliminare per il primo processo. Messaggi, ad ogni ora del giorno e della notte, che sono costati al 69enne un aggravamento della condanna già inflitta. Dovrà anche risarcire la parte civile, stabilita una provvisionale di 5mila euro. M.Pu.