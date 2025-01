Condannati due giovani rapinatori

SONDRIOTre anni e otto mesi di reclusione e il pagamento di 1.333 euro di multa per lui e poco meno di due anni al suo complice. Sono le pene cui ieri sono stati condannati due giovani protagonisti – in episodio ci fu anche un terzo, mai però identificato – che sul finire del 2021 e la primavera del 2022 commisero due rapine, in entrambi i casi a Morbegno, che destarono molto scalpore. La prima vide agire soltanto il marocchino Haitam Elmahboubi, residente a Chiavenna, che dentro un bar della città del Bitto strappò una collanina d’oro dal collo di un giovane, che poi picchiò e gettò per terra riuscendo così a rubargli anche lo smartphone.

Alcuni mesi più tardi, era maggio, Haitam Elmahboubi con la complicità questa volta del morbegnese Luca Noghera e di un altro giovane riuscirono ad attirare in un vicolo appartato di Morbegno un minore al quale, dopo averlo brutalmente picchiato, rubarono il cappellino e pure le scarpe che calzava, intimandogli di stare fermo, perché altrimenti lo avrebbero ammazzato. Il ruolo di Noghera fu quello di "palo" e per quell’episodio ieri ha patteggiato un anno e sette mesi "lievitati" però a un anno, 11 mesi e 15 giorni per una precedente condanna.

Processo ieri mattina anche per un uomo di 48 anni del Sondriese accusato di estorsione nei confronti della madre settantenne che il giudice per le indagini preliminari Fabio Giorgi ha condannato a scontare complessivamente 4 anni di reclusione e a pagare una multa da 667 euro. In realtà l’uomo già si trova in cella per quel deplorevole episodio violento accaduto nell’ottobre del 2022. Provvidenziale fu l’intervento dei carabinieri. S.B.