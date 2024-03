Concerto all’ospedale. Manzoni

Musica in ospedale a Lecco. Questa sera alle 18.30, nell’aula magna dell’Alessandro Manzoni, la soprano Consuelo Gilardoni e i musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile propongono il celebre Stabat Mater di Luigi Boccherini, nella sua prima versione, datata 1781 e composta ad Arenas in Avila per ordine dell’Infante di Spagna Don Luis. Il progetto Musica negli ospedali, con la direzione artistica del maestro Rossella Spinosa, è promosso dai volontari dell’Associazione Lombardia Musica in collaborazione con gli operatori sanitari del Dipartimento di Oncologia dell’Asst di Lecco. Ingresso libero.