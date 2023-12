Concerti dell’orchestra di Bellagio aspettando il Natale sul Lario

BLEVIO (Como)

L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como sarà protagonista di due concerti per voci e orchestra con celebri pagine del Messiah di Händel. Il primo appuntamento è per questa sera alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Blevio, il secondo domenica 17 dicembre alle 18 nella Chiesa di San Giovanni a Bellagio.

Due concerti speciali per un ascolto di grande bellezza sonora per salutare in musica l’arrivo del Natale, entrambi a ingresso libero, in luoghi dove si respira una suggestiva atmosfera di arte, storia e cultura. Protagonista, in entrambi i casi, è l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile (nella foto), con le voci del soprano Ilaria Torciani, dei mezzosoprani Jae Hee Kin, a Blevio, e Daniela Salvo, a Bellagio, del tenore Flavio D’Ambra e del baritono Giordano Rossini. Il programma prevede una selezione di pagine da uno degli oratori più celebri della storia della musica, il Messiah di Georg Friedrich Händel.

Composto in sole tre settimane tra l’agosto e il settembre del 1741 come grandiosa meditazione sulla vita di Cristo, l’oratorio HWV 56 Messiah di Händel contiene arie di notevole varietà espressiva affidate alle voci solistiche e potenti interventi corali. Le due serate sono un invito a lasciarsi trasportare lungo i sentieri di un repertorio che non smette di suggerire emozioni e sentimenti.

Pa.Pi.