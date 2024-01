Con l’operetta si ride. Acuti e gag comiche animano “Cin cin là“

È l’unica operetta italiana in cui tenore e soprano strappano applausi a scena aperta non solo per i loro acuti, ma anche per le brucianti battute umoristiche. Per questo è così amata da quasi un secolo, ritratto del teatro leggero italiano. E così domani al Donizetti di Bergamo torna “Cin cin Là“, fiaba esotica ambientata a Macao e andata in scena la prima volta a Milano nel 1925. In scena il corpo di ballo Novecento e l’Orchesta Cantieri d’Arte. Inizio dello spettacolo alle 15,30 (biglietti da 15 a 38 euro, ridotti da 12 a 30 euro).