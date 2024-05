Comunità energetica, il Pd dà una “scossa”

l gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Sondrio ha inoltrato un’interpellanza con risposta scritta in merito alla costituzione del soggetto che di fatto sancisce la nascita nel capoluogo di provincia valtellinesi di una Comunità energetica rinnovabile. Il Gruppo del PD ricorda che Confartigianato ha svolto il ruolo di soggetto promotore e coordinatore, coinvolgendo da subito il Comune, la Provincia di Sondrio e una serie di soggetti privati, amministratori di condominio, imprese e pubblici interessati alla nascita di una comunità sul territorio comunale. Confartigianato si è resa disponibile e ha già inviato in municipio la bozza dello Statuto del nuovo soggetto. Il Gruppo consiliare del PD chiede di conoscere lo stato di costituzione dell’associazione, per dare concretezza al percorso comune svolto per raggiungere gli scopi comunitari/collettivi dal punto di vista energetico-ambientale, nonché di natura economica per i partner aderenti.

F.D’E.