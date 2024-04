Comunali, Stoppani si candida sindaco

“Officina Tirano” ha scelto: sarà Stefania Stoppani (nella foto) a correre per la poltrona di sindaco. Ora è ufficiale. Il laboratorio di idee, nato un anno fa, ha deciso quindi di rompere gli indugi e di scendere in campo. Stoppani, assessore al Turismo della giunta Del Simone, dopo il no di Franco Spada ad un nuovo mandato, si dovrà scontrare con l’attuale vicesindaco Sonia Bombardieri, in testa alla lista Rinnova Tirano. Stoppani spiega cosa è Officina Tirano: "È un laboratorio di idee: siamo un gruppo di cittadini tiranesi (e non solo) caratterizzati da una storia personale e professionale diversa, ma accomunati da un amore incondizionato per la nostra città. Officina scende in campo per segnare un’inversione di rotta rispetto al passato, riunendo tutte le forze a disposizione e promuovendo dialogo e collaborazione che ci chiedete a gran voce di ripristinare. Il nostro agire sarà caratterizzato da ascolto delle istanze di cittadini e associazioni e risposte concrete, consapevoli che dovremo recuperare il terreno perduto negli ultimi 10 anni, anche in vista delle importanti sfide che attendono Tirano. Abbiamo fatto una scelta di civismo. Per noi le competenze delle persone vengono prima delle appartenenze politiche, convinti che il bene di Tirano sia l’unico obiettivo che dovrà guidare la nostra azione. Se verrò eletta, farò il sindaco a tempo pieno. Porto in dote una solida cultura amministrativa, esperienza politica e 30 anni di attività lavorativa all’interno del Comune capoluogo nel settore turismo, eventi e cultura".

F.D’E.