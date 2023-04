Como Città della Musica per due settimane dall’alba al tramonto

Aida di Giuseppe Verdi, con il "Coro 200.com Un progetto per la città", composto da oltre 200 cantori amatoriali, aprirà la sedicesima edizione del prestigioso festival Como Città della Musica, il cui titolo 2023, "Su noi gli astri brilleranno" è una citazione dal duetto tra Aida e Radamès. L’opera andrà in scena giovedì 29 giugno, sabato 1 e lunedì 3 luglio all’Arena del Teatro Sociale, frutto del lavoro che da nove anni viene portato avanti con spirito fortemente inclusivo, diventato la sua caratteristica e la sua forza. Sarà l’evento che apre due settimane di eventi musicali che successivamente proseguiranno con appuntamenti in luoghi belli e inconsueti, in giro per la città, dall’alba al tramonto. La serata di martedì 4 luglio, sarà dedicata a Candlelight, concerto a lume di candela, con il Quartetto d’Archi Arceus: alle 21.00 con un tributo a Ennio Morricone e Colonne Sonore, e alle 23.00 con un tributo ai Queen. Sabato 8 luglio un imperdibile appuntamento con la grande danza e i primi ballerini solisti e il Corpo di ballo del Teatro alla Scala, sotto la direzione del Direttore Manuel Legris. Domenica 9 spazio alla musica italiana con Eugenio Finardi accompagnato dal pianista Mirko Signorile e da Raffaele Casarano al sax. Martedì 11 l’Orchestra Sinfonica di Milano eseguirà uno concerto tributo alla leggenda del cinema John Williams: da Star Wars a Harry Potter, le sue più belle e famose colonne sonore. Venerdì 14 luglio Il Circo di Fellini della Compagnia Artemis Danza vedrà il suo debutto nazionale, mentre sabato 15 sul palcoscenico dell’Arena si esibirà Irene Grandi in "Io in Blues". Domenica 16 luglio, chiuderà questa l’edizione un "one day festival", in cui dalle ore 18.00 a notte fonda l’arena prenderà vita con street food e musica non stop. Biglietti e info sul programma su www.comofestival.org e alla biglietteria del Teatro.

Nel frattempo, il calendario "Intorno al festival" con ingresso libero, a partire dal 30 giugno porterà musica alla Torre del Baradello e nel Parco del Grumello il 2 luglio con il concerto all’alba, negli spazi di prestigiosi hotel e alla Casa Vincenziana, al Monumento ai Caduti e in altri angoli della città, anche con appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Paola Pioppi