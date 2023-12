Commovente addio a Capitani re dello Stelvio

Si è tenuto nella parrocchiale di Bormio il funerale di Stefano Capitani, il “papà” dello Stelvio, che si è spento lunedì a 82 anni. Insieme alla moglie Lucia negli anni ‘60 aveva dato vita ad un impero, 4 alberghi a Bormio, tre allo Stelvio e gli impianti Sifas (Società impianti funiviari allo Stelvio), di cui era ancora presidente, mentre il direttore da 23 anni è il figlio Umberto. A fine ottobre era entrato al Morelli, per un intervento chirurgico programmato, ma ci sono state delle complicazioni. Poi, un peggioramento delle condizioni e lunedì il suo cuore ha smesso di battere. Lascia la moglie, 3 figli: oltre a Umberto, Giovanni e Stefania. Tanti i ricordi, in questi giorni, sui social, e tante le persone che hanno voluto salutarlo un’ultima volta. "Stefano, maestro di sci, con la tessera numero 1000, affettuosamente conosciuto come il Signore di Bormio, il Signore dello Stelvio, il Signore del Livrio, è stato un uomo straordinario, un pilastro nella sua comunità e un amato padre, marito e nonno – il ricordo dell’Associazione maestri di sci italiani -. Stefano lascia un vuoto profondo nei cuori". Mi.Pu.