Combattere l’anoressia. A sostegno dei familiari c’è Ada: "Spesso non si vuole vedere"

Un po’ meno impegnativa della Terrazzamenti in Rosa da Morbegno a Sondrio di due domeniche fa, ma ugualmente importante per la finalità. È la camminata Terrazzamenti in Rosa by Night in programma per sabato 19 ottobre con partenza alle 17 da Castione e arrivo previsto a Poggiridenti per le 20.50. "Questa camminata è per far conoscere al territorio l’esistenza di Ada, l’Associazione disturbi alimentari Onlus che collabora attivamente con il centro D.c.a. – Centro disturbi della nutrizione e della alimentazione di Asst Valtellina e Alto Lario – spiega Stefania Campanini, vicepresidente di Camminando camminando che organizza l’iniziativa – Ottobre è il mese rosa della prevenzione, ma prevenzione vuol dire in primis adottare stili di vita corretti e i disturbi alimentari si caratterizzano proprio per comportamenti collegati con l’alimentazione che danneggiano significativamente la salute fisica e psicosociale di chi ne è affetto". Ada ha visto la luce in provincia una decina di anni fa.

"Un modo per confrontarci, per sostenerci, perché chi ha in famiglia un figlio o una figlia affetti da simili disturbi, alla fine parla la stessa lingua, si trova di fronte alle stesse difficoltà" spiega Amerino Pirola, consigliere dell’associazione. "Ci sono tanti dettagli comuni, ma anche tanti stratagemmi che le persone che hanno problemi con il cibo escogitano – continua Pirola – Riconoscerli significa anche intervenire in tempo, sebbene spesso siano le stesse famiglie a “non voler vedere“, quasi fosse una vergogna. E intanto fioriscono i siti, addirittura le app che “insegnano“ come smettere di mangiare. È terribile". "Quando un figlio soffre di anoressia, si ammala tutta la famiglia, ci sono addirittura molte coppie che scoppiano: per questo è importante sapere di potere contare sul supporto di chi certe esperienze le ha già vissute" continua Pirola. L’associazione Ada ha un numero, il 3381877885, cui ci si può rivolgere nel più assoluto anonimato. "Noi spieghiamo chi siamo e cosa facciamo, soprattutto indirizziamo al centro D.c.a. di Asst, si tratta di un primo importante passo. Una volta alla settimana ci troviamo nello spazio dedicato alle associazioni dell’ospedale di Sondrio, ma è consigliabile contattarci prima telefonicamente". Sara Baldini