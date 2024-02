Colpo di fulmine nello studio dello psicologo

“Limone e Caffè“ di Massimiliano Bruno (foto) è lo spettacolo in programma sabato 10 febbraio alle 21 al Ronzinante Teatro di via Vittorio Veneto 2 a Merate (Lecco). Commedia romantica con tratti comici, narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono in un modo consueto tra i giovani degli ultimi anni. Facebook? Instagram? No, dalla psicoterapeuta. Lui è cleptomane, e lei è narcolettica. Si conoscono e si vivono affrontando tutte le sfide che il destino gli para davanti. Tra furti, coppie in crisi, editori incapaci, amnesie, provano a essere "normali" come gli altri. Info e prenotazioni https://ronzinante.org