Colombo, campione gregario. Una storia di lealtà e passione

Sulle vicende dell’"Hombre vertical" Ugo Colombo (uomo con la schiena dritta si direbbe), il ciclista professionista di San Giorgio su Legnano scomparso nel 2019 diventato nella sua carriera un riferimento per lealtà e correttezza, Renzo Zannardi (nella foto) ha scritto anche un libro: ora, dopo anni trascorsi raccogliendo cimeli e storie capaci di dare ogni volta uno spunto in più di riflessione sul personaggio, Zannardi ha portato anche nella sede del Comune la sua raccolta di ricordi in forma di mostra. Dall’inizio di questa settimana al 18 maggio, infatti, si potrà visitare la mostra organizzata nella sede comunale, luogo in cui dove saranno esposte non solo le maglie e i cimeli di Colombo, ma anche la restituzione dei lavori eseguiti da 250 bambini e ragazzi delle scuole di San Giorgio, chiamati ad esprimersi sull’argomento.

In particolare la sera del 10 maggio (alle ore 20,45) nella sala consigliare consigliare del Comune sarà riproposta la conferenza che ha già avuto come spettatori 1.200 bambini e ragazzi delle scuole. Il titolo della mostra è "Ugo Colombo: per lo sport leale, pulito e sostenibile" e dice già molto del significato che Zannardi, lui pure Hombre vertical, vuole trasmettere alle nuove generazioni: una missione svolta anche attraverso il lavoro instancabile della sua associazione espressamente dedicata a questo personaggio simbolo di San Giorgio su Legnano.

