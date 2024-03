Collegamento per Franscia. C’è un tavolo

LANZADA

Il versante è ancora instabile: la strada tra Tornadri e Franscia rimarrà chiusa ancora per un po’ di tempo. Lunedì nel tavolo tecnico si deciderà su una sua parziale apertura nei fine settimana.

"È passato poco più di un mese dal distacco lungo la strada comunale tra Tornadri e Franscia ma la situazione rimane ancora difficile: in queste settimane abbiamo fatto il possibile per riaprire al traffico, purtroppo, al momento, non ci sono le condizioni per riaprire, perché il versante è instabile e il rischio di smottamenti ancora alto – dice il sindaco Cristian Nana (foto) -. La mia prima responsabilità come sindaco è quella di garantire la sicurezza: in presenza di un pericolo non è pensabile riaprire la strada al transito regolare. In queste settimane, come Comune ci siamo attivati incaricando un geologo per i controlli e un’impresa per i lavori, investendo due milioni di euro per la messa in sicurezza, e contemporaneamente ci siamo confrontati con la Prefettura e con i rifugisti. Siamo consapevoli dei disagi di chi gestisce attività, di chi risiede e di chi possiede seconde case e ci stiamo impegnando in ogni modo per risolvere la situazione. Purtroppo, in queste settimane, le condizioni meteorologiche non hanno consentito all’impresa incaricata di terminare i lavori di installazione delle barriere paramassi. Abbiamo attivato un sistema di georadar che copre 1,2 chilometri di versante per 700 metri di altezza: il monitoraggio conferma che il versante è instabile e non possiamo correre rischi. Per lunedì prossimo è stato convocato un tavolo tecnico con Prefettura, Protezione civile e Polizia locale". F.D’E.