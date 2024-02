Col segno più il bilancio della società

La società Tcvvv chiude il bilancio con ottimi risultati. L’assemblea degli azionisti di Teleriscaldamento – Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica ha approvato nei giorni scorsi il bilancio d’esercizio al 30 settembre 2023. Un bilancio che evidenzia un valore della produzione di 8,1 milioni di euro, un margine operativo pari a 1,4 milioni di euro ed il patrimonio netto è di oltre 11,7 milioni di euro. "Questo risultato è stato possibile grazie al massiccio programma di investimenti lanciato dalla società che si conferma essere motore trainante del territorio valtellinese – dice il presidente e amministratore delegato Francesco Vallone -. Siamo soddisfatti ed orgogliosi degli sviluppi e delle opportunità che abbiamo portato avanti con le varie amministrazioni e comunità locali". Durante l’assemblea la società ha condiviso quanto realizzato nell’ultimo triennio (2020-2023), in seguito al cambio di governance con l’entrata di T.C.V.V.V. nel gruppo Cogeninfra: lo sviluppo delle reti e degli allacciamenti, la sostituzione del rigeneratore dell’impianto Orc, il rifacimento completo del condotto di caricamento delle caldaie ad acqua calda e l’installazione di un nuovo serbatoio di accumulo per l’acqua calda nella centrale di Tirano. Nell’ultimo anno, la società ha effettuato un cambio di naming in Cogeninfra Heat Valtellina per creare una maggior riconoscibilità.

"Sono stati completati ad avviati 62 allacci di nuove utenze - dice il direttore commerciale Manuele Bombardieri -, portando il numero degli edifici connessi alla rete a 1.355 e la potenza termica complessiva oltre i 100 MW". La società, nel 2023, ha ripreso la collaborazione con Ambiente Valtellina ETS per il recupero delle potature agricole a Tirano, Villa, Bianzone e Chiuro.