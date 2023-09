Code per 5 chilometri allo snodo di Ponteranica: sfide nell'orario di punta

La nuova configurazione è ancora in fase di rodaggio ma nell’orario di punta, tra le 7,30 e le 8, non sono mancati incolonnamenti con file lunghe 5 chilometri e, di conseguenza, le lamentele di molti automobilisti e motociclisti diretti verso Bergamo: un serpentone di vetture una dietro l’altra che, sul lato della Val Brembana, arrivava ben oltre Sorisole, fino a Villa d’Almè.

Un battesimo del fuoco quello di ieri per il nodo di Pontesecco, nel territorio comunale di Ponteranica, alle porte di Bergamo, uno degli snodi viabilistici più importanti del traffico cittadino, l’accesso dalla Val Brembana a Bergamo e alla circonvallazione. Nella mattinata di ieri, in concomitanza con il primo giorno di scuola, è stata aperta al traffico la rinnovata rotatoria tra Valtesse e Ponteranica, la più piccola delle due infrastrutture previste – la seconda è in fase di realizzazione – dove lunedì sera sono state posizionate le barriere in plastica bianche e rosse, così come la segnaletica che delimita la rotonda all’incrocio tra via Maresana e la Statale della Val Brembana. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Ponteranica Alberto Nevola e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla.

I rallentamenti in ingresso a Bergamo hanno spinto il Comune a ripensare già il nodo di Pontesecco: verranno infatti raddoppiate le corsie in uscita dalla seconda rotatoria, quella più piccola, in direzione di Bergamo. L’intervento di segnaletica orizzontale sarà realizzato già nelle prossime ore, mentre successivamente verrà anche disegnata la linea continua nel tratto che al momento consente in uscita da Bergamo la svolta a sinistra su via della Morla: per immettersi, quindi, gli automobilisti dovranno arrivare fino alla nuova rotonda, invertire la marcia e poi svoltare a destra.

Leggermente più scorrevole il traffico in uscita da Bergamo, mentre altri incolonnamenti si sono registrati nelle vie interne di Ponteranica: Maresana, Papa Giovanni XXIII e Valbona fino all’incrocio con via Longari. A presidiare l’area ieri mattina la Polizia locale di Bergamo e quella di Ponteranica sotto lo sguardo attento di Marco Brembilla, che ha seguito passo passo le operazioni già dalla serata di lunedì e ieri, praticamente all’alba, era già sul posto per avere un feedback immediato e diretto.

