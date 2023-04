Code e caos Fine dell’incubo verso la A4

La fine di un incubo. Fatto di lunghissime code e circolazione pressochè in tilt in città. Buone notizie per gli automobilisti bergamaschi: fra un mese, anche meno, apriranno finalmente al traffico le prime due rampe del maxi progetto di riqualificazione del rondò all’uscita dell’autostrada A4, due strade cruciali per snellire la circolazione che in questi mesi, a causa del centiere, è stata costretta a subire un maggiore affaticamento: sono la rampa che dall’uscita del casello s’innesterà sull’Asse interurbano in direzione di Orio al Serio, e quella che dalla circonvallazione Paltriniano (per il traffico proveniente dalle valli) porterà le auto direttamente su via Autostrada. A più di un anno, ancora, dalla chiusura definitiva del cantiere, prevista nell’estate del 2024, le prime due opere terminate saranno dunque percorribili tra poche settimane. Sulla corsia esterna della SS 671 si stanno ormai ultimando le operazioni per rendere percorribile la nuova bretella che consentirà al traffico in uscita dall’A4 di non impegnare più il rondò: nei mesi scorsi è stato allargato, per tale scopo, il ponte su via Zanica, che di fatto garantisce una corsia in più e dunque un agio maggiore per i veicoli in transito. Allo stesso tempo, stanno terminando anche i lavori per riaprire la rampa che collegherà la circonvallazione con via Autostrada. M.A.