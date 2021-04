Con la zona gialla e il week end del Primo Maggio, tornano le code sulle Statali 36 e 38. I serpentoni di auto incolonnate lunqo queste strade non sono certo una novità, ma di questi tempi raramente si erano visti.

Le statali 36 dello Spluga e 38 dello Stelvio, oggi pomeriggio, si sono trasformate in lunghi serpentoni di auto e caravan, con al seguito in diversi casi anche mountain bike, diretti verso le località di villeggiatura di Campodolcino, Madesimo, Chiesa in Valmalenco, Aprica, Bormio, Valfurva e Livigno (Sondrio) per il fine settimana del Primo Maggio. Chilometri e chilometri in fila per un grande assalto alle montagne dopo settimane di stop per la zona rossa. Ora la voglia di libertà e gite all'aria aperta ha spinto migliaia di lombardi a mettersi in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura montane