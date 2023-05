Cocaina e sostanza da taglio, scatta l’arresto

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Sondrio, nell’ambito dei servizi di prevenzione, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 37enne del Lecchese. L’altra sera ad Albosaggia hanno fermato un’auto con 3, dei quali uno marocchino senza documenti. Accompagnati in caserma per l’identificazione, sono stati perquisiti. Nel cruscotto dell’auto sono stati trovati 9 grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre a 0,2 grammi di eroina, un bilancino e 50 grammi di mannite utilizzata come sostanza da taglio per aumentare il peso delle dosi. Il conducente 37enne proprietario dell’auto è stato arrestato e condotto in carcere. E a Chiavenna, invece, i Cc grazie a un collega negoziatore specializzato hanno convinto un 23enne che si era barricato in camera a desistere: è stato accompagnato in ospedale per una visita. Mi.Pu.