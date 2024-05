Città della musica fa sette. Nell’Arena del Sociale

Opera, musica e danza in centro città, nell’Arena alle spalle del Teatro e del Duomo di Como. È lo scenario della 17^ edizione il Festival Como Città della Musica, diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti. Il titolo di quest’anno è tratto dall’opera che inaugura il festival giovedì 27 giugno: "Dilegua, o notte!", le parole di Calaf durante il "Nessun dorma". Scelta per "200.Com Un progetto per la città" in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, con più di 200 cantori amatoriali, diretti dal Maestro Massimo Fiocchi Malaspina. Ampio spazio poi alla danza, al musical, e alla musica, dal jazz al cantautorato. Venerdì 5 luglio, torna la compagnia italiana di danza contemporanea e physical theatre Kataklò. Si prosegue sabato 6 luglio con il duo composto da Paolo Fresu e Omar Sosa, che porteranno a Como il nuovo progetto Food, raccontando il cibo in musica. Domenica 7 luglio lo spettacolo "Un uomo chiamato Bob Dylan", scritto e interpretato da Ezio Guaitamacchi, con Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Martedì 9 luglio si passa a "the King of Rock’n’Roll": Elvis the Musical, mentre mercoledì 10 luglio la band La Crus, dopo quindici anni di assenza dai palcoscenici. Venerdì 12 ancora danza con "Sogno di una notte di mezza estate", il nuovo progetto coreografico di Compagnia Opus Ballet, e sabato 13 torna la grande festa dedicata ai giovani: A-real, un "one day festival", dal tardo pomeriggio a notte fonda. Infine domenica 14 una serata consacrata al tango, con l’ensemble della compagnia Romae Capital Ballet e la partecipazione di Amilcar Moret Gonzalez.

Paola Pioppi