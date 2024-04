Cinque chilometri in cammino per la solidarietà

Una camminata di solidarietà. La propongono per domenica i Lions di Colico. È una camminata non competitiva, di facile percorrenza di 5 chilometri, per conoscere i Lions e i loro impegno filantropico. Si parte alle 10.30 dal Palalegnone. Per informazioni è possibile scrivere a camminatalionsdaycolico@gmail.com. La camminata è promossa anche dai Lions di Bormio, Chiavenna, Livigno, Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra e Tellino, oltre che i volontari di Armr, la Fondazione internazionale Aiuti per la ricerca sulle malattie rare.