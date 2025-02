Cinquantottenne muore in casa. Disposta l’autopsia. Sospetta overdose

Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause esatte del decesso, ma è verosimile sia stata una overdose a risultare fatale per un uomo di 58 anni. Il malore a Tirano, nella sua abitazione in via Porta Milanese martedì sera poco dopo le 21.30. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo, intervenuti in codice rosso. Vano, tuttavia, per l’uomo, classe 1967, ogni soccorso.