Cinema gratis. C’è il Festival amatoriale

Circa 70 film non professionali per il festival del cinema amatoriale di Brescia. La competizione cinematografica più longeva di Brescia (e provincia), giunta alla 25^ edizione, si terrà dal 12 al 14 aprile alla Cascina Parco Gallo di Brescia. Dei 70 iscritti, ne sono stati selezionati 19, di cui 18 dall’Italia (4 da Brescia) ed 1 dalla Spagna; il più giovane partecipante è Mattia Fiorentino di Erba (Como) che, a soli 17 anni, gareggia col film “Grugolo”, mentre il più anziano è Tino Dell’Erba, 80 anni da Torino, in competizione con il corto “Amapola”. Il festival gratuito è organizzato dal Centro Novecentonovantanove, da Architetto Italiano e Zonacinema.org.