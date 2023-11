Ciclostazione, numeri ancora bassi. Ma la Giunta crede nelle due ruote

La ciclostazione di Sondrio? Un servizio moderno ed efficiente, a disposizione di residenti e turismo, con nuove prospettive. Un’iniziativa che cresce, nell’organizzazione del servizio e nelle opportunità offerte agli utenti, lungo un percorso evolutivo che in questo autunno ha segnato una tappa fondamentale: la collaborazione con il gestore Abaco di Valtelbike Tour, un operatore locale esperto e qualificato. Nei locali della ciclostazione, realizzata dal Comune di Sondrio nell’ex mensa ferroviaria grazie ai fondi del progetto Interreg "Liveliness", l’assessore all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità Carlo Mazza ha illustrato ieri le nuove prospettive che si aprono. "La collaborazione con Giuseppe Pozzi di Valtelbike Tour è un valore aggiunto importante - ha sottolineato - sia per l’attivazione della ciclofficina, che ci stava particolarmente a cuore, sia per l’organizzazione dei tour in bici. I numeri della ciclostazione sono ancora esigui, ne siamo consapevoli, ma i cambiamenti nelle abitudini richiedono tempo e comunque ci sono segnali incoraggianti". L’Amministrazione comunale, in una visione ecosostenibile del futuro della città, ha posto le basi per un cambiamento garantendo una rete di piste ciclabili sicura e offrendo uno spazio in cui depositare la propria bicicletta per poche ore o per l’intera giornata, il noleggio e la ciclofficina. Proprio allo scopo di promuovere il servizio, il deposito è completamente gratuito fino alla fine del 2023: i cittadini, chi risiede in un comune limitrofo e raggiunge il capoluogo per lavoro o chi arriva in treno possono lasciare la bicicletta in un luogo riparato e sicuro nel quale accedere 24 ore su 24, sette giorni su sette grazie a uno speciale badge.

L’interesse sta crescendo insieme alla sensibilità nei confronti della mobilità dolce e di uno stile di vita sano che induce a preferire la bicicletta all’auto per gli spostamenti in città e negli immediati dintorni. Il merito è soprattutto delle e-bike che rendono più agevoli sia le lunghe distanze che le salite, come ha spiegato Pozzi. "La nostra esperienza nell’organizzazione di escursioni conferma il trend positivo - afferma il titolare di Valtelbike Tour -: è un settore in espansione, soprattutto per le richieste che arrivano da fuori provincia, e sono certo che l’utilizzo della bicicletta, dell’e-bike in particolare, crescerà anche in Valtellina".