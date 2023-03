Ciclo di incontri sul risparmio energetico

SONDRIO

Il risparmio energetico, la carenza di manodopera e il rapporto bancaimpresa sono temi cruciali per le imprese e giocheranno un ruolo sempre più centrale nello sviluppo socioeconomico dei territori. E nei prossimi anni anche i destini della Valle dipenderanno dalla capacità di cogliere i segnali dei cambiamenti e le opportunità che portano. Da queste considerazioni nasce il ciclo di incontri promosso dalle sezioni territoriali di Confartigianato Sondrio. Incontri che vedranno al centro il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, quello del lavoro ed il futuro del sistema bancario provinciale. Le serate avranno inizio alle 20,30 con l’introduzione dei presidenti territoriali di Confartigianato cui seguirà la prima relazione affidata agli esperti di Synergie Italia dedicata alle politiche attive e alla riqualificazione delle risorse umane. La 2ª parte (dalle 21) sarà coordinata da Francesco Grimaldi, noto professionista sondriese già presidente dei commercialisti e profondo conoscitore della realtà economica provinciale nonché da gennaio vicepresidente dell’associazione “Insieme per la popolare“, affronterà il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e la presentazione dell’associazione dei Piccoli Azionisti della Banca Popolare di Sondrio. Il 1° incontro a Chiavenna il 24 marzo nella sala BPS di Via Dolzino, cui seguirà Bormio (29 marzo) nella sala BPS di Via Roma, Morbegno (3 aprile) nella sala BPS di Piazza Caduti e Tirano (4 aprile) nella sala BPS di Piazza Cavour.

Alla 2ª parte degli incontri invitati i sindaci dei mandamenti mentre gli incontri sono aperti a tutti gli imprenditori e ai professionisti del settore energetico (nella foto il numero uno degli Artigiani Gionni Gritti). F.D.E.