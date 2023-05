Chiusi i corsi di teatro Allievi pronti ai saggi

Si concludono i corsi delle Scuole del Teatro Sociale di Como e tutti gli allievi sono pronti per i saggi di fine anno. Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 e martedì 30 maggio sono in programma i saggi delle scuole teatrali, a chiusura della stagione, nei quali gli allievi saliranno sul palco per esibire i loro talenti e tutto ciò che hanno appreso. Si parte con la Scuola di Danza Classica, diretta da Simonetta Manara Schiavetti, con due serate: giovedì 25 maggio alle 20.30, su invito, e venerdì 26 alle 20.30 aperta al pubblico, con offerta libera da 10 euro, a scopo benefico per Il giardino di Luca e Viola. Si passa poi ai saggi di teatro con un ricco week.

Sabato 27 il primo appuntamento è alle 10. "Le mattine a teatro" con i corsisti di "In palco la mattina" e "Ad alta voce-gruppo lettura espressiva", seguiti dalle insegnanti Pia Mazza e Letizia Torelli. Alle 16 si esibiscono gli allievi di "Tutto il mondo a teatro", i corsi di teatro ragazzi dai 6 ai 18 anni. Infine alle 21 chiudono i corsisti di Davide Marranchelli del Progetto Off, che porteranno "L’avaro" di Molière. Domenica 28 inizia alle 10 con i saggi dei due corsi di Sara Zanobbio: "Il lavoro dell’attore" e "L’attore e il personaggio". Al pomeriggio musica e teatro: alle 15.30 col concerto del Coro di Voci Bianche del Teatro, diretto da Massimo Fiocchi Malaspina, a seguire i saggi dei corsi di Improvvisazione Teatrale, tenuti dagli insegnanti Andy Ferrari, Alberto Cannizzaro e Maria Elisa Milo, e del corso "Diventa chi sei" di Davide Marranchelli. Nel frattempo in Sala Pasta, ad ingresso libero, sarà possibile assistere alle dimostrazioni dei ragazzi e adulti del corso di Recitazione per il cinema, tenuto da Marco Continanza e Francesca Lipari. Infine il 30 maggio alle 20 sarà il turno della Scuola di Danza Contemporanea, per il saggio di fine anno, con direzione della coreografa Arianna Bracciali. Paola Pioppi