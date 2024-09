Chilometro zero. I prodotti in un convegno

Cibo e territorio, l’interazione tra agricoltura, commercio e turismo e la sostenibilità non come concetto astratto, ma tradotta in fatti concreti. Questi temi saranno il filo conduttore del convegno dal titolo "Prodotti valtellinesi di qualità a km zero: vantaggi e prospettive" in programma domani, mercoledì 25 settembre, a partire dalle 20.45, all’auditorium "Valtellinesi nel mondo" di Chiuro. Un momento di confronto, promosso dall’Unione commercio e turismo della provincia di Sondrio assieme al Comune di Chiuro e alla Pro Loco, che si inserisce nel ricco cartellone del "Grappolo d’Oro", tradizionale appuntamento autunnale giunto alla 41^ edizione.

Nel corso della serata, aperta a tutti, particolare attenzione verrà riservata al progetto "Segale 100% Valtellina", varato nel 2016 dall’Unione tramite l’Associazione panificatori e pasticceri attiva al suo interno e la collaborazione di Coldiretti Sondrio. La segale autoctona cresce nei campi di Teglio, coltivati senza l’impiego di fertilizzanti chimici, diserbanti e antiparassitari e le sementi antiche utilizzate hanno attraversato i secoli e sono arrivate fino ai giorni nostri. Prodotto esclusivamente nel territorio della provincia di Sondrio, lo storico cereale viene poi trasformato in farina e impiegato nella produzione di un tipo di pane davvero unico che si può acquistare nei panifici aderenti all’iniziativa. Di questo e di tanto altro si parlerà nel convegno.

I lavori saranno coordinati da Stefano Scetti, numero uno dell’Associazione mandamentale di Sondrio dell’Unione commercio, turismo e servizi.

