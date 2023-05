Chiavenna, vandali in centro durante la notte: immortalati dalle telecamere

Chiavenna (Sondrio), 28 maggio 2023 - Notte brava in centro città per una coppia che alle 3.45 forse per noia ha deciso di devastare le fioriere posizionate all’ingresso dei negozi, ribaltando nella sua furia anche una panchina abbandonata in mezzo alla strada.

I due vandali però non avevano fatto il conto con le telecamere di sicurezza presenti in centro che hanno registrato, praticamente in diretta, la loro impresa. Il resto l’hanno fatto gli agenti della Polizia locale e i carabinieri che nell’arco di appena cinque ore sono riusciti a identificare l’uomo e la donna che il sindaco, Luca Della Bitta, non ha nessuna intenzione di perdonare.

«Oggi, come da normativa vigente, procederemo con sanzione e segnalazione all autorità giudiziaria - spiega. Ringrazio commercianti e residenti che senza indugio hanno provveduto a sistemare e pulire nelle prime ore della mattina».