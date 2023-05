Sanità modello Chiavenna: i medici di base lavorano in gruppo negli spazi dell’ospedale

In Valchiavenna c’è un modello sanitario che funziona e potrebbe essere adottato anche da altre realtà territoriali. La Valchiavenna, riguardo ai medici di medicina generale, rappresenta infatti un’esperienza diversa da quella del resto della provincia sondriese. E non solo.

La creazione di un gruppo di medici di base che lavorano insieme presso l’ospedale è una realtà consolidata ormai da diverso tempo grazie al grandissimo impegno dei medici del territorio con gli amministratori locali, sindaci e istituzioni, che permette a tutti un’adeguata assistenza sanitaria.

Un risultato raggiunto grazie all’impegno costante dei soggetti coinvolti. Certamente il fatto che uno storico medico di base del territorio come il dottor Emilio Vaninetti abbia raggiunto la meritata pensione e la scelta di un giovane medico del gruppo di cambiare attività non rappresentano una notizia positiva. Ma il Modello Chiavenna procede con la ricerca di nuovi medici.

“Siamo quotidianamente in contatto con Ats e confidiamo di avere a breve nuovi medici che facciano parte di questa importante esperienza – dice Roberto Scaramellini, presidente dell’Assemblea distrettuale dei sindaci della Valchiavenna – com’è già avvenuto, da poco e con risultati molto positivi, con l’ingresso nel gruppo della dottoressa Carmen Geronimi, che segue in particolare la zona della Bassa Valchiavenna. Il Modello Chiavenna che abbiamo costruito non lascia alcun paziente senza riferimento medico in quanto il cittadino, anche nella fase in cui attende la nomina di un nuovo dottore, può rivolgersi al gruppo presso l’ospedale. Continuiamo a pressare le istituzioni sanitarie per reperire nuovi medici che entrino a fare parte di questa esperienza e proprio nei prossimi giorni avremo nuovi contatti in tal senso".

E ancora: "In queste settimane registriamo segnalazioni positive sui servizi di radiologia ed ecografia in ospedale, con una riduzione dei tempi di attesa. Su altri temi ci sono invece margini di miglioramento. Col sindaco di Chiavenna e il presidente della Comunità Montana e tutti i sindaci della Valchiavenna quotidianamente siamo in pressing su Ats, Asst e Regione".