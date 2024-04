Chiavenna, auto sfrecciano in centro a 100 km/h: controlli e sequestri

Chiavenna, 3 aprile 2024 – La polizia locale di Chiavenna, in particolare nei fine settimana, ha intensificato i controlli di polizia stradale al fine di prevenire ed eventualmente reprimere tutti quei comportamenti alla guida che pongono a serio pericolo l’incolumità delle persone. In particolare si è proceduto al sequestro di diversi veicoli sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile.

I controlli sulla copertura assicurativa sono importanti in quanto, in caso di danno a cose o a persone per incidente stradale, al danneggiato non è garantito alcun risarcimento. Sul contrasto alla eccessiva velocità, in viale Maloggia e via Volta sono stati accertati veicoli che circolavano a 100 km/h. I veicoli circolanti ad una velocità superiore al doppio del limite consentito sono di nazionalità estera.

Infine sono stati fermati dei veicoli con i conducenti privi di patente di guida in quanto mai ottenuta o scaduta da decenni.