Cercava funghi a Caiolo: Cade e muore a settant'anni

Primi funghi e, purtroppo, i primi incidenti in montagna.

Erminio Tognini, 70enne di Albosaggia, ha perso la vita ieri pomeriggio, nel boschi sopra Caiolo. Era in cerca dei pregiati porcini, quando è precipitato in una zona molto impervia, in località La Costa, a circa 1500 metri di quota.

Una persona che passava per caso lo ha notato e ha subito chiesto aiuto. Erano le 17,30. Sul posto i tecnici del Cnsas, Stazione di Sondrio della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

In supporto anche due vigili del fuoco del Comando provinciale.

Dopo l’accertamento della morte da parte del medico, il corpo dell’uomo è stato recuperato e portato a valle. Poco dopo, alle 18,45, nuovo allertamento per la Stazione Cnsas di Sondrio, per una persona che aveva avuto un malore al passo di Scoltador, a 2300 metri, nel Comune di Piateda. Una squadra con quattro tecnici del Cnsas è partita, poi si è liberato l’elisoccorso di Bergamo di Areu, che ha effettuato il recupero.

Sempre sul fronte della cronaca, sono stati diversi gli incidenti stradali. Miracolata una ragazza di 21 anni che al volante si è ribaltata sulla Provinciale a Mossini (So). In Valdidentro, in un altro sinistro, sei le persone coinvolte, compresi un ragazzino e una bimba di 13 e 9 anni.

Carlalberto Biasini