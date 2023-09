Cercatori di funghi “ingordi“ in Ticino, multe per 2.700 euro

Polizia Cantonale svizzera in campo alla ricerca dei raccoglitori di funghi, per verificare il rispetto delle normative. Giovedì 21 settembre, tra le 8 e le 13.30, a Camperio nella Valle di Blenio in Canton Ticino, gli agenti hanno organizzato un’operazione di controllo dei raccoglitori di funghi, in collaborazione con l’Ufficio della caccia e della pesca e con il successivo supporto di una micologa dell’Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi. In totale sono state controllate 25 persone che in quel momento erano in giro nei boschi per la raccolta. Di queste, 13 – in particolare 12 cittadini italiani e un cittadino svizzero - non hanno rispettato il quantitativo complessivo di raccolta giornaliero di tre chili per persona, fissato dalla normativa cantonale come massimale, e sono quindi state sanzionate con una multa. L’importo complessivo della multe elevate dalla polizia ammonta a 2700 franchi, che corrisponde a circa lo stesso corrispettivo in euro. Sono stati sequestrati i funghi, per un totale di 33 chili, e donati a due case per anziani.