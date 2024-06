Cercasi nuovo direttore per il Morelli. L’Asst Valtellina e Alto Lario ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa “Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Sondalo“. La figura ricercata è un dirigente medico, area sanità pubblica, con attestato di formazione manageriale che dovrà poi occuparsi dell’organizzazione dell’ospedale sondalino. La struttura complessa “Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Sondalo“ ha il compito di garantire gli standard organizzativi delle attività di supporto e logistiche in raccordo con la Direzione Strategica per le tematiche di competenza. Ha funzioni di coordinamento, gestione, controllo e valutazione dell’attività svolta nel Presidio e di supporto ai Dipartimenti e alle Strutture per favorire lo sviluppo e l’implementazione di strumenti di governo clinico, il miglioramento della qualità e della sicurezza, l’appropriatezza dei processi clinico assistenziali. Il direttore medico dirige con autonomia tecnico funzionale il presidio, operando sulla base degli indirizzi stabiliti dal direttore sanitario, contribuisce all’individuazione delle linee di sviluppo, verifica i risultati e coordina il personale medico. L’incarico avrà una durata di cinque anni. La selezione dei candidati verrà effettuata da un’apposita commissione che esaminerà i curricula pervenuti entro la scadenza, 30 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso, e, successivamente, organizzerà colloqui attitudinali per verificare i requisiti di competenza ed elevata professionalità. Attualmente, a dirigere la struttura è la dottoressa Mariella Piazza.